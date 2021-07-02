Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом

Збірна Іспанії обіграла збірну Швейцарії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбувалася в Санкт-Петербурзі, на стадіоні «Газпром-Арена».

Рахунок першими відкрили іспанці. На 8-й хвилині гол у власні ворота забив захисник швейцарців Закарія. За годину рахунок зрівнявся — гол на рахунку швейцарця Шакірі.

На 77-й хвилині збірна Швейцарії лишилася в меншості — з поля вилучили Фройлера. Попри це, обидві команди не змогли забити в основний і додатковий час. У серії післяматчевих пенальті гору взяли іспанці — 3:1.

У пʼятницю ввечері буде зіграний другий чвертьфінал — між командами Бельгії та Італії.