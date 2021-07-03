Италия стала вторым полуфиналистом Чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии обыграла команду Бельгии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счетом 2:1. Следовательно Италия стала второй страной после Испании, которая вышла в полуфинал.
Счет открыл на 31-й минуте итальянец Николо Барелла. Второй мяч на 44-й минуте забил Лоренцо Инсинье.
На 47-й минуте матча бельгиец Ромелу Лукаку с пенальти сократил отрыв, однако счет в матче больше не изменился.
В полуфинале Италия встретится с Испанией, которая обыграла Швейцарию в серии пенальти. Игра состоится 6 июля.
- 29 июня сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2: 1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго. 3 июля команда сразится за путевку в полуфинал со сборной Англии.