Евро-2020: Украина проиграла Англии

Сборная Украины проиграла со счетом 0:4 сборной Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила в Риме, на стадионе «Олимпико».

Англичане быстро открыли счет. Уже на четвертой минуте гол забил Харри Кейн. Так же быстро сборная Англии удвоила преимущество после перерыва — на 46-й минуте мяч на свой счет записал Магуаер. На 50-й минуте свой второй гол забил Кейн. Довершил разгром украинской команды на 63-й минуте Хендерсон.

Таким образом, Англия выходит в полуфинал, где сыграет с Данией.