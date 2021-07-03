Евро-2020: Украина и Англия выбрали форму, в которой сыграют матч

Сборная Украины по футболу проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии в традиционной, желтой форме.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в желтом комплекте формы. Англичане выйдут на матч в белом. К поединку готовятся все украинские футболисты, которые попали в заявку на турнир, кроме травмированных Артема Беседина и Александра Зубкова. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Олимпико» в Риме.

Соперник победителя пары Украина — Англия в полуфинале определится также в субботу в матче между сборными Дании и Чехии.