Евро-2020: Украина и Англия выбрали форму, в которой сыграют матч

Сборная Украины по футболу проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии в традиционной, желтой форме.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в желтом комплекте формы. Англичане выйдут на матч в белом. К поединку готовятся все украинские футболисты, которые попали в заявку на турнир, кроме травмированных Артема Беседина и Александра Зубкова. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Олимпико» в Риме.
Соперник победителя пары Украина — Англия в полуфинале определится также в субботу в матче между сборными Дании и Чехии.
- 29 июня сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2:1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.
- 2 июля состоялись первые два четвертьфинала. Сборная Испании в серии пенальти одолела команду Швейцарии, а сборная Италии минимально победила сборную Бельгии. Испания и Италия определят первого финалиста турнира 6 июля.