Євро-2020: Україна та Англія обрали форму, в якій зіграють матч

Збірна України з футболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії у традиційній, жовтій формі.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українці проведуть зустріч у жовтому комплекті форми. Англійці вийдуть на матч у білому. До матчу готуються всі українські футболісти, які потрапили до заявки на турнір, окрім травмованих Артема Бєсєдіна та Олександра Зубкова. Гра почнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні «Олімпіко» у Римі.
Суперник переможця пари Україна — Англія у півфіналі визначиться також у суботу у матчі між збірними Данії та Чехії.
- 29 червня збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час збірну Швеції з рахунком 2:1 у матчі на стадіоні «Хемпден Парк» у шотландському Глазго.
- Напередодні відбулися перші два чвертьфінали. Збірна Іспанії у серії пенальті здолала команду Швейцарії, а збірна Італії мінімально перемогла збірну Бельгії.