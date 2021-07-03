Євро-2020: Україна та Англія обрали форму, в якій зіграють матч

Збірна України з футболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії у традиційній, жовтій формі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українці проведуть зустріч у жовтому комплекті форми. Англійці вийдуть на матч у білому. До матчу готуються всі українські футболісти, які потрапили до заявки на турнір, окрім травмованих Артема Бєсєдіна та Олександра Зубкова. Гра почнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні «Олімпіко» у Римі.

Суперник переможця пари Україна — Англія у півфіналі визначиться також у суботу у матчі між збірними Данії та Чехії.