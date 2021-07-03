На британському ТБ ведуча назвала карту на формі збірної України «плямою» — в присутності українського посла

Напередодні матчу чвертьфіналу Євро-2020 Україна — Англія на британському каналі ITV — одному з офіційних трансляторів турніру — телеведуча порівняла карту на формі українських футболістів з плямою.

На цей епізод звернуло увагу видання Tribuna.

Інцидент стався в програмі Good morning, Britain! («Доброго ранку, Британіє!»). Прикметно, що форму обговорювали з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком.

Телеведуча Кейт Герревей так прокоментувала зовнішній вигляд футболки і наявність карти на ній: «Я не знаю, чи вам видно зблизька, але на передній частині вашої футболки є карта. Її складно побачити. Вона виглядає як футболка, яку мій син може підняти з підлоги й думати, що вона не ще не надто брудна. Це трохи виглядає як пляма».

Її співведучий, Аділь Рей, в цей час сміючись спробував її зупинити. На що Кейт відповіла: «Ти знаєш, що я маю на увазі, вона трохи схожа!» Після цього вона ще й запитала у Пристайко, чи ця карта — політичний крок. Посол відповів, що територіальні претензії присутні лише у Росії, а Україна просто нанесла на футболку загальновизнані кордони. Фразу про «пляму» посол не коментував.

Варто зазначити, що те, що сталося, ані посольство України у Великій Британії, ані МЗС України не коментували.