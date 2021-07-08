Англія вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи з футболу

Збірна Англії вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу, обігравши у півфіналі команду Данії.

Гра відбувалася у Лондоні, на стадіоні «Вемблі».

Рахунок у матчі відкрили данці. На 30-й хвилині перший мʼяч у ворота англійців на цьому турнірі відправив Дамсгар. Збірна Англії зрівняла рахунок через 9 хвилин. Це Сака простріл вздовж воріт, а капітан данців Кьяєр зрізав мʼяч у власні ворота.

Рахунок 1:1 зберігся до кінця основного часу. Під час овертайму англійцям вдалося вирвати перемогу. На 103-й хвилині Рахім Стерлінг заробив пенальті, який узявся бити Гарі Кейн. Воротар данців взяв відбив пенальті, проте першим на добиванні був саме Кейн.

Таким чином, Англія вперше вийшла до фіналу Чемпіонату Європи, де у матчі з Італією визначить переможця турніру. Фінальна гра відбудеться 11 червня на стадіоні «Вемблі» (Лондон).