Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии вышла в финал Чемпионата Европы по футболу, обыграв в полуфинале команду Дании.

Игра проходила в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Счет в матче открыли датчане. На 30-й минуте первый мяч в ворота англичан на этом турнире отправил Дамсгар. Сборная Англии сравняла счет через 9 минут. Это Сака прострелил вдоль ворот, а капитан датчан Кьяер срезал мяч в собственные ворота.

Счет 1:1 сохранился до конца основного времени. Во время овертайма англичанам удалось вырвать победу. На 103-й минуте Стерлинг заработал пенальти, который взялся бить Харри Кейн. Вратарь датчан отразил пенальти, однако первым на добивании был именно Кейн.

Таким образом, Англия впервые вышла в финал Чемпионата Европы, где в матче с Италией определит победителя турнира. Финальная игра состоится 11 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон).