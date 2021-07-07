Италия вышла в финал Евро-2020

Сборная Италии вышла в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв в полуфинальном поединке команду Испании.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Счет открыли итальянцы — на 60-й минуте по воротам испанцев точно пробил Федерико Кьеза. Команде Испании удалось сравнять счет через 21 минуту — это сделал нападающий итальянского «Ювентуса» Альваро Мората. Этот счет сохранился до конца основного и дополнительного времени. В серии послематчевых пенальти более точными были именно итальянцы — 4:2.

Таким образом, Италия сыграет в главном матче турнира 11 июля. Соперник итальянцев определится в среду, в матче между командами Англии и Дании.