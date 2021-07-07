Італія вийшла до фіналу Євро-2020

Збірна Італії вийшла до фіналу чемпіонату Європи з футболу, обігравши у півфінальному матчі команду Іспанії.

Гра проходила у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Рахунок відкрили італійці — на 60-й хвилині по воротах іспанців влучно пробив Федеріко Кьєза. Команді Іспанії вдалося зрівняти рахунок за 21 хвилину — це зробив нападник італійського «Ювентуса» Альваро Мората. Рахунок зберігся до кінця основного та додаткового часу. У серії післяматчевих пенальті більш точними були саме італійці — 4:2.

Таким чином, Італія зіграє у головному матчі турніру 11 липня. Суперник італійців визначиться у середу, у матчі між командами Англії та Данії.