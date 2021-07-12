Італія — чемпіон Європи з футболу

Збірна Італії перемогла на чемпіонаті Європи з футболу, обігравши збірну Англії

Гра відбувалася у Лондоні, на стадіоні «Вемблі».

Першими забили англійці — на другій хвилині рахунок відкрив Люк Шоу. Італійці зрівняли рахунок на 67-й. Це зробив Бонуччі. Цей рахунок зберігся до кінця основного і додаткового часу. Долю трофею вирішила серія пенальті, у якій більш влучними були італійці — 3:2.

Таким чином, збірна Італії вдруге в своїй історії стала чемпіоном Європи з футболу. Крім того, італійці першими в історії чемпіонатів Європи виграли дві серії післяматчевих пенальті поспіль.