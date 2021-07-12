Италия — чемпион Европы по футболу

Сборная Италии победила на Чемпионате Европы по футболу, обыграв сборную Англии.

Игра проходила в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Первыми забили англичане — на второй минуте счет открыл Люк Шоу. Итальянцы сравняли счет на 67-й. Это сделал Бонуччи. Этот счет сохранился до конца основного и дополнительного времени. Судьбу трофея решила серия пенальти, в которой более точными были итальянцы — 3:2.

Таким образом, сборная Италии во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу. Кроме того, итальянцы первыми в истории чемпионатов Европы выиграли две серии послематчевых пенальти подряд.