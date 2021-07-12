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Каким мы запомним Евро-2020: лучший бомбардир — автогол, рекорды Роналду и сборной Италии, невероятная Дания и везучая Украина

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
Каким мы запомним Евро-2020: лучший бомбардир — автогол, рекорды Роналду и сборной Италии, невероятная Дания и везучая Украина

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче группового этапа Евро-2020 против Швейцарии, который итальянцы выиграли со счетом 3:0, 16 июня 2021 года.

Valerio Pennicino - UEFA / Contributor / Getty Images

Одиннадцатого июля закончился Чемпионат Европы по футболу 2020. В финальном поединке сборная Италии победила Англию в серии пенальти. Это первый чемпионат Европы, который проходил в 10 странах. А еще первый подобный турнир, который перенесли на год из-за чрезвычайных обстоятельств — пандемии коронавируса. По ходу самого чемпионата случилось немало событий, которые вошли в историю. «Бабель» вспоминает, чем запомнился Евро-2020. Это аномальное количество автоголов, личный рекорд Криштиану Роналду и командный — Италии, сборная Дании, которая стала главной сенсацией турнира. А еще сборная Украины, которая заставила переживать, радоваться и расстраиваться своих болельщиков.

Автогол — лучший бомбардир чемпионата Европы

Одна из главных аномалий этого розыгрыша Евро — невероятное количество автоголов. Первый гол в свои ворота забили турки в матче-открытии чемпионата против сборной Италии. Последний — датчане в полуфинале с Англией.

Всего на Евро-2020 было 11 автоголов. До этого за всю историю Евро, начиная с 1960 года, футболисты всего девять раз поражали свои ворота. Для сравнения, лучшие бомбардиры нынешнего чемпионата португалец Криштиану Роналду и чех Патрик Шик забили почти в два раза меньше — по пять голов.

Главным антигероем в этом плане стал вратарь сборной Польши Войцех Щенсный. Он не только забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы по футболу, на 18-й минуте встречи со Словакией, но и стал первым голкипером в истории турнира, который забил мяч в свои ворота. Правда, второе «достижение» Щенсного вскоре повторили еще два голкипера: Лукаш Градецки из сборной Финляндии в матче с Бельгией и Мартин Дубравка из сборной Словакии в матче с Испанией.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забивает автогол во время матча со Словакией, 14 июня 2021 года.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забивает автогол во время матча со Словакией, 14 июня 2021 года.

ANTON VAGANOV / Contributor / Getty Images

Уникальные достижения Роналду

Несмотря на то, что сборная Португалии вылетела уже в 1/8 финала, главная звезда команды Криштиану Роналду установил сразу несколько рекордов. Он стал единственным футболистом, который сыграл на пяти Евро — 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020. Также португалец обновил собственный рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах Европы — теперь у него их 25.

Благодаря пяти мячам на Евро-2020 Роналду вышел в лидеры бомбардиров в истории турниров — 14 голов. Француз Мишель Платини с 9 голами теперь занимает второе место.

Кроме того, эти пять мячей позволили Криштиану Роналду повторить мировой рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 109 мячей за национальную команду, как и у Али Даеи из Ирана. За свою сборную Даеи закончил играть в 2006 году. А вот Роналду пока продолжит выступать за Португалию, а значит сможет установить новый рекорд уже в ближайших матчах отбора на Чемпионат мира 2022 в сентябре этого года.

Криштиану Роналду празднует свой первый гол в игре против Франции, матч закончился со счетом 2:2, 23 июня 2021 года.

Криштиану Роналду празднует свой первый гол в игре против Франции, матч закончился со счетом 2:2, 23 июня 2021 года.

Angel Martinez - UEFA / Contributor / Getty Images

Италии осталась одна игра до мирового рекорда

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. Таким образом итальянцы продлили свою беспроигрышную серию до 34 матчей подряд. Они уже обновили национальный рекорд — предыдущий был в период с 1935 по 1939 год, когда Италия не проигрывала 30 матчей.

До мирового рекорда итальянцам остался всего один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия столько же игр не знала поражений с 1993 по 1996 год. У сборной Италии неплохие шансы на то, чтобы повторить это достижение. Следующий официальный матч итальянцы сыграют со сборной Болгарии в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 в сентябре этого года.

Одним из главных творцов такого успеха сборной Италии стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма. В свои 22 года он установил рекордную серию без пропущенных голов в международных турнирах среди национальных сборных — 1 168 минут. На Евро-2020 вратарь провел три матча без пропущенных голов, совершил девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании и в финале против Англии. В итоге Доннарумма оказался первым голкипером в истории Евро, кто получил награду лучшего игрока турнира.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма празднует с товарищами по команде победу на Евро-2020, после того как он отразил решающий пенальти в финале против Англии, 11 июля 2021 года.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма празднует с товарищами по команде победу на Евро-2020, после того как он отразил решающий пенальти в финале против Англии, 11 июля 2021 года.

Laurence Griffiths / Staff

Сборная Дании — главное открытие Евро

Для датчан турнир начался с трагедии. В первом матче с Финляндией у главной звезды сборной Дании Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Медики спасли игрока, а деморализованные датчане в итоге уступили финнам. В больнице Эриксену вживили дефибриллятор — устройство для поддержания сердечного ритма. Футболист говорит, что чувствует себя хорошо, но его профессиональная карьера пока под вопросом.

Во втором матче датчане проиграли сборной Бельгии. И только благодаря крупной победе над Россией сборная Дании заняла второе место в группе и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала датчане обыграли сборную Уэльса, а в четвертьфинале — чехов. Но в полуфинале сборная Дании уступила Англии из-за спорного пенальти в дополнительное время. И все же благодаря яркой и волевой игре датчане приобрели новых болельщиков по всему миру.

Игроки сборной Дании окружают Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь во время матча с Финляндией, 12 июня 2021 года.

Игроки сборной Дании окружают Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь во время матча с Финляндией, 12 июня 2021 года.

Stuart Franklin / Staff / Getty Images

Украина чуть не вылетела, но ей повезло дойти до четвертьфинала

В первом матче Евро украинцы дали бой сборной Нидерландов, но упустили ничью в конце поединка. Затем обыграли Северную Македонию. Но в решающем матче за прямой выход в плей-офф проиграли сборной Австрии.

Но украинцам дважды повезло. Сборная оказалась среди четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах, и поэтому смогла выйти в плей-офф. В 1/8 финала украинцам попался самый удобный соперник из всех возможных — сборная Швеции. В итоге украинцы обыграли шведов в дополнительное время, но уже в матче за выход в полуфинал крупно проиграли англичанам.

Несмотря на это, выступление на турнире национальной сборной под руководством Андрея Шевченко можно считать успешным. Ведь украинцы не только впервые в своей истории выступлений на Евро вышли из группы, но и смогли дойти до четвертьфинала.

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Нападающий Артем Довбик празднует гол в ворота Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020, 29 июня 2021 года.

Нападающий Артем Довбик празднует гол в ворота Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020, 29 июня 2021 года.

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