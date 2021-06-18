Датскому футболисту Эриксену вживили дефибриллятор и выписали из больницы

Хавбека сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена, у которого во время поединка Евро-2020 остановилось сердце, выписали из больницы после успешной имплантации устройства для поддержания сердечного ритма.

Об этом сообщает Датская федерация футбола.

Эриксен уже прибыл в расположение сборной, где обратился к болельщикам и заверил, что будет поддерживать команду в поединке против России.

«Операция прошла успешно, и в этих обстоятельствах у меня все хорошо», — сказал Эриксен.

Миниатюрное устройство, которое вживили фуболисту, называется кардиовертер-дефибриллятор (ICD) — он в автоматическом режиме следит за ритмом сердечных сокращений, и когда обнаруживает нарушения, генерирует серию электрических импульсов, чтобы нормализовать ритм.

Сейчас есть футболисты, которые продолжают выступать на высшем уровне с имплантированными устройствами ICD, например защитник сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд.

Хотя в целом спортсменам с ICD не рекомендуется заниматься контактными видами спорта, в которых устройство могут повредить во время столкновений или ударов. В частности, в Чемпионате Италии футболистам вовсе не разрешено играть с таким имплантом, но есть другие лиги, где такая практика существует. Поэтому Эриксену после выздоровления, вероятно придется искать новый клуб, так как он играет за итальянский «Интер».