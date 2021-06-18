Данському футболісту Еріксену вживили дефібрилятор і виписали з лікарні

Хавбека збірної Данії та «Інтера» Крістіана Еріксена, в якого під час поєдинку Євро-2020 зупинилося серце, виписали з лікарні після успішної імплантації пристрою для підтримки серцевого ритму.

Про це повідомляє Данська федерація футболу.

Еріксен вже прибув до розташування збірної, де звернувся до вболівальників та запевнив, що підтримуватиме команду в поєдинку проти Росії.

«Операція пройшла успішно, і за цих обставин у мене все добре», — сказав Еріксен після операції.

Мініатюрний пристрій, який вживили футболісту, має назву кардіовертер-дефібрилятор (ICD) — він в автоматичному режимі аналізує ритм серцевих скорочень, і коли виявляє порушення, генерує серію електричних імпульсів, аби нормалізувати ритм.

Наразі є футболісти, які продовжують виступати на найвищому рівні з імплантованими пристроями ICD, наприклад захисник збірної Нідерландів і амстердамського «Аякса» Дейлі Блінд.

Хоча загалом спортсменам з ICD не рекомендовано займатись контактними видами спорту, у яких пристрій може пошкодитись під час зіткнень чи ударів. Зокрема, у Чемпіонаті Італії футболістам зовсім не дозволено грати з таким імплантом, але є інші ліги, де така практика існує. Тому Еріксену після одужання, якщо йому дозволять повернутися у спорт, ймовірно доведеться шукати новий клуб.