Данському футболісту Еріксену вживили дефібрилятор і виписали з лікарні

Хавбека збірної Данії та «Інтера» Крістіана Еріксена, в якого під час поєдинку Євро-2020 зупинилося серце, виписали з лікарні після успішної імплантації пристрою для підтримки серцевого ритму.
Про це повідомляє Данська федерація футболу.
Еріксен вже прибув до розташування збірної, де звернувся до вболівальників та запевнив, що підтримуватиме команду в поєдинку проти Росії.
«Операція пройшла успішно, і за цих обставин у мене все добре», — сказав Еріксен після операції.
Мініатюрний пристрій, який вживили футболісту, має назву кардіовертер-дефібрилятор (ICD) — він в автоматичному режимі аналізує ритм серцевих скорочень, і коли виявляє порушення, генерує серію електричних імпульсів, аби нормалізувати ритм.
Наразі є футболісти, які продовжують виступати на найвищому рівні з імплантованими пристроями ICD, наприклад захисник збірної Нідерландів і амстердамського «Аякса» Дейлі Блінд.
Хоча загалом спортсменам з ICD не рекомендовано займатись контактними видами спорту, у яких пристрій може пошкодитись під час зіткнень чи ударів. Зокрема, у Чемпіонаті Італії футболістам зовсім не дозволено грати з таким імплантом, але є інші ліги, де така практика існує. Тому Еріксену після одужання, якщо йому дозволять повернутися у спорт, ймовірно доведеться шукати новий клуб.
Приблизно через місяць данський гравець пройде додаткове медобстеження на базі свого клубу — міланського «Інтера». Якщо лікарі побачать інші шляхи лікування або коригування порушень ритму його серця, то дефібрилятор можна буде видалити через певний час. В такому разі півзахисник зможе продовжити карʼєру в чемпіонаті Італії після кількох місяців відновлення.
- 12 червня матч Чемпіонату Європи між збірними Данії та Фінляндії перервали після того, як Еріксен знепритомнів. Інцидент стався на 40-й хвилині. Еріксен впав на газон, після чого до нього підбігли медики і почали надавати допомогу. Гравець не приходив до тями, і лікарям довелося робити йому непрямий масаж серця. Після одного розряду дефібрилятора його серце запустилося. Що стало причиною зупинки серця футболіста — лікарі поки не знають.