Голова МЗС Польщі розповів, чому країна не хоче відправляти своїх миротворців в Україну

Польща не готова відправити своїх військових в Україну, адже Росія вже звинувачує Варшаву в прагненні захопити частину держави.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі телеканалу RMF24.

Ведучий запитав у посадовця, чи є шанс введення польського миротворчого контингенту в Україну «за певних умов» після того, як у Польщі пройдуть президентські вибори. «Не думаю», — відповів на це Сікорський.

На його думку, польські солдати підіграють пропаганді РФ — вона просуває наратив, що Варшава начебто хоче вторгнутися в Україну. Журналіст зауважив, що самі українці в це не повірять.

«Але це мобілізуватиме суспільство Росії, і ми не хочемо давати такий козир російській пропаганді», — сказав очільник МЗС Польщі.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості. На це також погодилася Литва.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Днями агентство Reuters писало, що в Європі на тлі обговорень відправлення військ в Україну для гарантування безпеки хочуть розглянути й альтернативні варіанти.

На зустрічі з медіа 27 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про теоретичну готовність допомогти забезпечити мир в Україні.