Швейцарія не виключає відправки в Україну кількох сотень миротворців

Швейцарія може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання і уряд погодиться.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, передає Reuters.

«Ми, ймовірно, могли б направити близько 200 солдатів протягом 9—12 місяців», — сказав Зюсслі, підкресливши, що це буде питанням уряду і парламенту.

Розмови про введення миротворців наразі є суто гіпотетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Зюсслі.

«Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН», — зазначив він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких — у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО.