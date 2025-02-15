AP: Європа «тихо» працює над планом відправки військ в Україну по завершенню війни

Група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці України.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

Велика Британія і Франція очолюють ці зусилля, інших подробиць поки що небагато. Країни, що беруть участь у переговорах, не хочуть поступатися і давати лідеру Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни.

Наразі невідомо, які ще країни будуть залучені до відправлення військ в Україну. AP вказує, що Італія має конституційні обмеження на використання своїх збройних сил, а Нідерландам і Німеччині потрібне «зелене світло» від парламенту.

«Я не говоритиму про конкретні можливості, але я визнаю, що якщо буде мир, то повинні бути якісь гарантії безпеки для України, і Велика Британія відіграє в цьому свою роль», — заявив у четвер премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Європейці почали вивчати питання про те, які сили можуть знадобитися, близько року тому. Активізувалися ці обговорення на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може піти в обхід Європи чи навіть України, щоб укласти угоду з Путіним.