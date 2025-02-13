Axios: Дзвінок Трампа до Зеленського був довшим, ніж до Путіна. Деталі розмови президентів США та України

Розмова президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським була довшою, ніж з Путіним.

Про це пише видання Axios із посиланням на українського чиновника та інші три джерела, які обізнані про деталі дзвінка Трампа до Зеленського.

Під час розмови Володимир Зеленський посилав Трампу меседж, що той має «важелі впливу на Путіна». Він також сказав , що Путін просто говорить те, що Трамп хоче почути. Президент США відповів, що можливо це й правда, але у нього склалося враження, що Путін серйозний.

«Путін сказав вам, що хоче угоди лише тому, що боїться вас, тому що ви сильні», — сказав Зеленський Трампу, на що той відповів, що «скоро дізнаємося».

Він також підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Трамп розповів Зеленському, хто увійде до переговорної групи США, і сказав, що там будуть директор ЦРУ Джон Реткліфф і спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Трамп попросив Зеленського сформувати українську команду для перемовин.

Трамп сказав Зеленському, що його майбутня зустріч з віцепрезидентом Венсом та державним секретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для початку дипломатичного процесу.

Американський президент сказав, що розуміє занепокоєння українського президента щодо розмови з Путіним, але наголосив, що цього не можна уникнути, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними.

«Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну», — сказав Трамп Зеленському.

Трамп закінчив дзвінок, давши Зеленському його особистий номер, і сказав, що він може зателефонувати йому особисто. А Зеленський сказав президенту США в кінці розмови, що подарує йому чемпіонський пояс українського боксера у важкій вазі Олександра Усика.

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