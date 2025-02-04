Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа про рідкоземельні метали в обмін на допомогу Україні. За його словами, країна відкрита до співпраці.

Про це він заявив на пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Ми відкриті до того, що все це [корисні копалини] може бути розроблене з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо», — сказав він.

За словами Зеленського це питання він обговорив із Трампом ще у вересні минулого року. Тоді він наголосив, що Україна відкрита до того, аби до країни заходили інвестиції американських компаній, бо якщо території захопить РФ, то туди зайдуть інші країни, зокрема Іран і Північна Корея. Американський бізнес дуже зацікавлений у виході на український ринок, сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна відкрита до партнерства не лише з питань корисних копалин, але й атомної енергетики. Як приклад президент навів Запорізьку АЕС, яку зараз тимчасово окупували росіяни. Наразі Україна через обстріли та окупацію територій імпортує лише 300 МВт, хоча має 6 гВт.

Що передувало

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.