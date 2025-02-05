Команда Трампа може представити план завершення війни в Україні наступного тижня

Очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа презентує план припинення війни Росії проти України 14—16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Анонімні співрозмовники видання кажуть, що стратегію представить спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. Він підтвердив 5 лютого, що поїде на зустріч у баварське місто.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість поговорити про мету Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся із союзниками Америки, які готові працювати з нами», — написав Келлог у X.

Імовірно, план передбачатиме замороження конфлікту, при цьому окуповані українські території залишатимуться в невизначеному стані. Києву мають надати гарантії безпеки, щоб унеможливити повторний напад Москви. США також хотіли б проведення нових виборів в Україні після припинення вогню.

Як пише Bloomberg, цього тижня очільник Офісу президента Андрій Єрмак спілкувався з радником Трампа з національної безпеки Майклом Волтцем. Водночас речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що контакти між американськими та російськими відомствами «інтенсифікуються».

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.