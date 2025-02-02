Зеленський: Переговори Трампа й Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press розповів про гарантії безпеки, варіанти завершення війни та відносини між Україною і США. «Бабель» зібрав головне.

Переговори без участі Києва

Зеленський застеріг президента США Дональда Трампа від перемовин стосовно врегулювання війни в Україні за участю Москви, але без Києва.

31 січня Трамп заявив, що веде «дуже серйозне обговорення» з Росією щодо завершення війни, але не пояснив, що саме мав на увазі. Зеленський зазначив, що у Росії та Штатів можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без України — це «небезпечно для всіх».

Українська сторона вже контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення були на «загальному рівні». Зеленський вважає, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних угод. Він вважає, що спочатку він має поговорити з Трампом, а вже потім треба переходити до контактів із російською стороною.

«І я хотів би бачити за столом переговорів США, Україну та росіян. ... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути присутнім. Думаю, це було б справедливо, ефективно. Але як воно вийде? Я не знаю», — каже Зеленський.

Візит спецпосланця Трампа Кіта Келлога до Києва, який мав відбутися на початку січня, відклали «з юридичних причин», сказав Зеленський.

Миротворча європейська місія в Україні

Україна підтримує ідею відправлення європейських миротворців, але лише як один із варіантів безпеки, а не єдиний.

Зеленський вважає членство в НАТО найкращим варіантом безпеки для України. Крім того, зазначив Зеленський, 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу; особливо якщо Трамп захоче повернути додому американських військових, які дислокуються за кордоном.

Тим часом інші гарантії безпеки вимагатимуть оборонної підтримки від США та Європи. Зеленський зауважив, що до ідеї європейської миротворчої місії «залишається багато питань», зокрема щодо командно-адміністративної структури, кількості військ і їхніх позицій.

«Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто відповідальний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад із моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які в них повноваження?» — питає український президент.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні.