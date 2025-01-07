МЗС України: Візит Келлога до Києва відбудеться «свого часу» — визначаються часові межі

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, приїде до Києва вже після інавгурації президента 20 січня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зараз сторони працюють над визначенням часових меж візиту і його «наповненням максимальним змістом».

«Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації — очільників, керівників — відбуватимуться в Україну. Для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться», — так Сибіга прокоментував інформацію про перенос візиту Келлога до Києва.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Келлог відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць — вони будуть після інавгурації Трампа. Чому Келлог відкладав поїздку, наразі невідомо.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту і тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною