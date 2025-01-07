Reuters: Спецпосланець Трампа по Україні відклав візит до Києва на час після інавгурації

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць. Вона відбудеться вже після інавгурації Трампа.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Келлог планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Але поїздка, яка стала б першим візитом нових представників адміністрації Трампа до Києва після виборів, була відкладена.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена, повідомили джерела. Чому Келлог відкладає поїздку, наразі невідомо.