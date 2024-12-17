Reuters: Спецпосланець Трампа по Україні в січні відвідає Київ, а в Москву їхати не планує

Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, відвідає Київ і кілька інших європейських столиць на початку січня.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

При цьому Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, повідомили джерела.

Замість цього він зустрінеться з вищим керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж.

Планування поїздки ще допрацьовується, і маршрут може змінитися, попередило одне з джерел.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на «встановленні фактів» від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах.