Зеленський: Україна не хоче повертати собі ядерну зброю, але натомість має отримати «безпекову парасольку»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку».

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в понеділок, 21 жовтня, у розмові про перший пункт плану перемоги, який стосується членства в НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще — це НАТО. [...] Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», — наголосив президент і додав, що запрошення України до НАТО не залежить від думки Росії.

«Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали зброю, але нічого не отримали натомість. Лише отримали повномасштабну війну і багато жертв. Тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», — заявив Зеленський.

На його думку, коли Україна віддала всю ядерну зброю у 1996 році, то за це мала б стати членом НАТО.

«Це моя думка. Я поділився нею з президентом США Джо Байденом і з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість по відношенню до України. Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. Я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу «безпекову парасольку», якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати», — розповів Зеленський.

Він наголошує, що саме такий формат як «запрошення» України в НАТО важливий, бо воно дається країні в міжнародного визнаних кордонах.

«І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати», — пояснив президент.

За його словами, зараз Україна бачить консенсус більшості країн Альянсу і стриману позицію кількох країн.

«Будемо із цим працювати. Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції. Ми розуміємо, що нас підтримають британці і вважаємо, що підтримають італійці», — зазначив Зеленський.

Тоді як з німецькою стороною доведеться багато працювати. Україна сподівається, що США зможуть допомогти переконати Берлін.

План перемоги

16 жовтня президент Зеленський уперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Запрошення в НАТО ще до завершення війни. Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів.

Цей пункт передбачає продовження операцій Збройних сил України на території Росії та зняття обмежень щодо ударів углиб РФ, спільне з дружніми сусідніми країнами відбиття російських повітряних атак і доступ до розвідданих партнерів. Стримування Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту держави в майбутньому. Пункт передбачає спільне виробництво зброї, зокрема фінансування Заходом виробництва зброї в Україні. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти РФ. В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів.

В Україні зосереджені цінні ресурси, зокрема уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну і союзників. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС і США про спільний захист, інвестування у видобуток і використання цих ресурсів. Контингент США в НАТО зможуть замінити українські військові. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше кінця наступного року.