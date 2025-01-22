Трамп закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції

Президент США Дональд Трамп закликав лідера РФ Володимира Путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує Росії санкціями та великими податками.

Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, мита і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам», — написав Трамп.

При цьому Трамп додав, що «не збирається шкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже хороші відносини з президентом Путіним». Він також додав, що «Росія допомогла [США] виграти Другу світову війну, втративши 60 мільйонів життів». А ще повторив, що війна в Україні не почалась би, якби він був президентом США.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів.