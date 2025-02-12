США надали Україні перший проєкт угоди про корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Як передає кореспондент медіа, Володимир Зеленський після зустрічі з Бессентом сказав, що українська сторона «вивчить усі деталі документа» й ухвалить рішення.
«Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців попрацювала ці найближчі два дні й у нас була можливість зафіксувати конкретні домовленості вже у Мюнхені», — заявив український президент.
Очільник Мінфіну США додав, що драфт угоди «відповідає баченню президента Дональда Трампа стосовно швидкого вирішення цього конфлікту [війни з Росією]». Міністр зазначив, що Вашингтон та Київ мають «розділити безпекові питання».
Скотт Бессент став першим посадовцем з Адміністрації Трампа, який відвідав Україну.
Про які українські корисні копалини йдеться
3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.
«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.
Президент Зеленський наголосив, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.
Рідкоземельні мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Попри назву, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.
9 лютого Трамп в інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни й хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.
11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.
У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.
- Володимир Зеленський восени 2024 представив план перемоги України над Росією. План містить пʼять пунктів. У четвертому з них — економічному — пропонується укласти договір «про спільний захист наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання». Серед таких ресурсів президент назвав уран, титан, графіт і літій, а їхню вартість оцінив у «трильйони доларів».
- «Бабель» попросив пояснити ази в цій темі двох експертів: журналіста Володимира Бойка, засновника видання nadra.info, і докторку геологічних наук Наталю Баряцьку, експертку Державної комісії України із запасів корисних копалин.