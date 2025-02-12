США надали Україні перший проєкт угоди про корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як передає кореспондент медіа, Володимир Зеленський після зустрічі з Бессентом сказав, що українська сторона «вивчить усі деталі документа» й ухвалить рішення.

«Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців попрацювала ці найближчі два дні й у нас була можливість зафіксувати конкретні домовленості вже у Мюнхені», — заявив український президент.

Очільник Мінфіну США додав, що драфт угоди «відповідає баченню президента Дональда Трампа стосовно швидкого вирішення цього конфлікту [війни з Росією]». Міністр зазначив, що Вашингтон та Київ мають «розділити безпекові питання».

Скотт Бессент став першим посадовцем з Адміністрації Трампа, який відвідав Україну.

Про які українські корисні копалини йдеться

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Президент Зеленський наголосив, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

Рідкоземельні мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Попри назву, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

9 лютого Трамп в інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни й хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.