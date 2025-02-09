Президент США Дональд Трамп поговорив із Путіним по телефону.

Про це він розповів виданню New York Post.

За словами Трампа, Путін нібито «хоче, щоб люди перестали вмирати».

Американський президент заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 млн про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня. Водночас напередодні Трамп повідомляв про імовірну зустріч із Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Імовірно, це перша розмова Трампа з Путіним після його перемоги на американських виборах 5 листопада 2024 року. WP писало у листопаді, що вони ще тоді провели телефонну розмову, проте речник РФ Дмитро Пєсков це заперечив.

Тоді ж видання зазначало, що Україну заздалегідь проінформували про цей дзвінок, але речник українського МЗС заявив, що Київ нічого про це не знав.



Наприкінці грудня Путін особисто заперечив, що розмовляв із Трампом. При цьому заявив, що готовий до зустрічі. Дональд Трамп 10 січня заявив, що його зустріч із Путіним уже готують. Тоді він не назвав жодних конкретних термінів можливої зустрічі.



Reuters із посиланням на джерела писало, що Росія розглядає Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати як можливі місця переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну— інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

Про які рідкісноземельні матеріали йдеться

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що країна відкрита до співпраці.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

