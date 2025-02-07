Трамп може зустрітись із Зеленським вже наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.

«Наступного тижня я, ймовірно, зустрінусь із Зеленським. І я, ймовірно, буду розмовляти з Путіним», – сказав він.

За словами президента США, зустріч може відбутися у Вашингтоні. Трамп каже, що хоче поговорити із Зеленським про закінчення війни та українські активи, а саме про рідкоземельні метали в контексті «безпеки витрат США». Він вважає, що Європа вкладає у війну й Україну менше коштів, ніж США, і тому Америка хоче отримати «щось на заміну». Раніше він казав про те, що Україні могла б давати свої корисні копалини в обмін на більшу американську допомогу.



Американський президент також наголосив, що проситиме європейські країни зрівняти внески в допомогу Україні, щоб довести їх до рівня внесків від США. За його словами, Вашингтон надав майже $300 мільярдів, а Європа — $100 мільярдів.



Також Трамп повідомив, що він збирається поговорити з Путіним. Він вкотре нагадав, що «завжди мав добрі стосунки» з ним.



Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

Про які рідкоземельні мінерали йдеться

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що країна відкрита до співпраці.



Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.



