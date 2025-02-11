Трамп: Україна «по суті погодилася» дати США доступ до рідкоземельних металів на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Про це повідомляє New York Post.

«Вони мають надзвичайно цінну землю з погляду рідкоземельних [металів], з погляду нафти й газу, інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на Україну]», — сказав Трамп в інтервʼю ведучому Fox News Брету Баєру.

Лідер наполягав, що США повинні мати доступ до ресурсів України незалежно від того, чи вдасться укласти мирну угоду з Росією. Трамп стверджує, що сума в «понад $300 мільярдів», що Вашингтон надав Києву, значно перевищує внески інших країн в допомогу ЗСУ.

«Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Я сказав їм [представникам України], що хочу отримати рідкоземельних [металів] на суму, еквівалентну приблизно $500 мільярдам, і вони по суті погодилися це зробити», — сказав президент.

Як пише видання, днями Володимир Зеленський підтримав взаємну угоду зі Сполученими Штатами про постачання ресурсів в обмін на гарантії безпеки в межах потенційного мирного врегулювання.

Що передувало

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.