Спецпосленць Трампа: США не представлять плану припинення війни в Україні наступного тижня

США не представлять плану припинення війни в Україні наступного тижня, 14—16 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, як про це напередодні писав Bloomberg.

Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог.

Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.

«Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо «мирний план». Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», — заявив Келлог.

За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість поговорити про мету Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся із союзниками Америки, які готові працювати з нами», — написав Келлог 5 лютого у X, тим самим підтвердивши, що візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Bloomberg 5 лютого, посилаючись на кількох неназваних посадовців, повідомляв, що Келлог має представити план Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня.

Видання зазначало, що, імовірно, план передбачатиме замороження конфлікту, тим часом окуповані українські території залишатимуться в невизначеному стані. Києву мають надати гарантії безпеки, щоб унеможливити повторний напад Москви. США також хотіли б проведення нових виборів в Україні після припинення вогню.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.