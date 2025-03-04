Австралія розгляне можливість відправки своїх військових в Україну

Австралія відкрита для розгляду будь-яких пропозицій про розміщення її військових в Україні як частини міжнародної миротворчої операції.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

За його словами, австралійська боротьба з Росією полягає в захисті міжнародного права. Австралія продовжуватиме підтримку України у повномасштабній війні.

«Ми підтримуємо народ України і президента Зеленського. Зараз ведеться дискусія про можливий миротворчий процес, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому», — сказав Албанезе.

Станом на початок березня Австралія вже надала Україні понад 1,3 мільярда австралійських доларів ($808 мільйонів) на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Загальна підтримка сягає 1,5 мільярда австралійських доларів ($960 мільйонів).

Миротворчі війська в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Премʼєр Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.

Румунія може стати центром транзиту для миротворчих західних військ в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.