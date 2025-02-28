Ірландія готова відправити миротворців до України

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін заявив, що його країна готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Про це пише Irish Examiner.

Зеленський зустрівся з Мартіном 27 лютого. На зустрічі ірландський прем’єр наголосив, що наполягатиме на прискоренні процесу вступу України до Європейського Союзу.

«Це пріоритет, тому що сам по собі він дає Україні певні гарантії безпеки, але економічно теж відкриває дуже значні можливості для України в майбутньому, і він цінує нашу непохитну із самого початку підтримку вступу України до Європейського Союзу», — зазначив він.

Політики також обговорювали фінансову підтримку Ірландією України. Мартін пояснив, що зобовʼязання Ірландії в рамках Європейського фонду миру «були зруйновані рішенням Угорщини накласти вето на розгортання фонду».

«Ми розглядаємо альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей», — додав він.

Окремо премʼєр наголосив, що Ірландія відкрита для подальшої допомоги, включно з відправкою миротворців в Україну.