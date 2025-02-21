Болгарські військові не воюватимуть в Україні — парламент підтримав декларацію

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях на території України.

Про це повідомляє місцева служба «Радіо Свобода».

Декларацію підтримали 204 депутати. Її внесли на розгляд після дискусій Великої Британії, США та країн Європейського Союзу про те, що присутність європейських військових могла би бути гарантією безпеки для України, якщо Київ і Москва підпишуть мирну угоду.

Вашингтон розіслав союзникам по НАТО запитання про їхні плани та ідеї щодо безпеки України після завершення війни. Тоді президент Румен Радев виступив проти відправки болгарських військових в Україну. З ним погодилися міністр оборони Атанас Запрянов і міністр закордонних справ Георг Георгієв.

У схваленій депутатами декларації також йдеться про те, що Болгарія закликає до «встановлення міцного і справедливого миру в Україні» та до того, що в переговорах мають брати участь «усі зацікавлені сторони», зокрема Софія.

Автори декларації від правлячої коаліції зазначили, що мета документа — «заспокоїти» своїх громадян.