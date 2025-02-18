FT: Макрон пропонував розмістити миротворців за лінією фронту в Україні, чотири країни відмовилися

Президент Франції Емманюель Макрон на екстреній зустрічі лідерів країн ЄС у Парижі пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній.
Про це пише Financial Times.
Однак у відповідь Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав таку дискусію «вкрай недоречною та абсолютно передчасною», оскільки війна в Україні все ще триває.
«Дискусія абсолютно передчасна, і зараз не найкращий час для неї», — сказав Шольц.
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила колегам-лідерам, що вона вагається щодо відправки європейських військ в Україну, назвавши цей варіант «найскладнішим і найменш ефективним» з усіх можливих.
Премʼєр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що «готовий розглянути можливість введення британських військ в Україну разом з іншими, якщо буде досягнута довгострокова мирна угода». Однак він додав, що для цього повинна бути підтримка з боку США, оскільки гарантія безпеки від Штатів — єдиний ефективний спосіб стримати Росію від повторного нападу.
Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона «відкрита для обговорення багатьох різних речей», таких як розгортання військ.
Іспанія висловила скептицизм щодо введення військ в Україну до Паризького саміту. «Наразі ніхто не розглядає можливість введення військ в Україну», — сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
- Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.
- Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.
- FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.