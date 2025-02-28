Румунія може стати транзитним хабом для миротворців в Україні

Румунія може стати центром транзиту військ для миротворчих західних військ в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.

Про це сказав тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян на пресконференції після дискусій на тему підтримки України з політичними партіями.

Він вважає, що розмови про відправку військ в Україну є передчасними та залежать від наявності мирної угоди.

«Обговорення по суті не було. Немає й парламентської підтримки. Ми могли б бути центром для транзиту цих військ, і є аналізи, які можна зробити», — сказав тимчасовий лідер Румунії.

За його словами, Румунія і надалі готова підтримувати Україну, бо це також захист румунської безпеки.

Іліє Болоян вважає, що європейські країни повинні більше сприяти континентальній обороні, зокрема збільшуючи витрати на військову інфраструктуру та оборонну промисловість.

Миротворчі війська в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.



Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.