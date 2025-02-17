Британський премʼєр: Велика Британія готова розмістити війська в Україні

Велика Британія готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Це вперше, коли у країні прямо кажуть, що розглядають можливість розміщення британських миротворців в Україні.

Про це заявив британський премʼєр-міністр Кір Стармер.

«Я не кажу цього легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка повʼязана з потенційною небезпекою для британських військовослужбовців», — сказав він.

За його словами, Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України та мати «унікальну роль» як міст між Європою та США в українському мирному процесі.

Кір Стармер наголосив, що будь-яка роль у підтримці безпеки України допомагає гарантувати безпеку континенту та безпеку цієї країни.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

У понеділок, 17 лютого, у Парижі відбудеться саміт європейських лідерів, який скликав президент Франції Емманюель Макрон. Британський премʼєр там також буде.

Як зазначало видання The Guardian, очікують, що меседжі зустрічі британський премʼєр пізніше передасть президенту США Дональду Трампу, з яким він також має зустрітися у Вашингтоні протягом тижня.

Офіційно не повідомляли, хто стане учасником саміту, проте медіа писало, що участь також мають взяти генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Італії та Польщі.