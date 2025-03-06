Бельгія відправить Україні винищувачі F-16 пізніше

Бельгія передасть боєздатні винищувачі F-16, які раніше пообіцяла Україні, у 2026 році. Спочатку говорили про поставки цих літаків наприкінці 2025 року.
Про нові терміни повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед зустріччю з лідерами ЄС у Брюсселі.
Бельгія погодилась передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35. Проте вони надходять країні з затримкою, тому постачання для України теж відтерміновують.
Водночас премʼєр Бельгії не виключив, що F-16 відправляться в Україну вже цього року на запчастини.
Йому також «здається логічним», якщо Бельгія відправить війська в Україну. Він наголосив, що спочатку мають укласти мирну угоду з достатніми гарантіями безпеки.
Також де Вевер наголосив, що для відправки військ потрібна американська підтримка — інакше ця ідея здається йому нереалістичною.
- 6 жовтня 2024 року міністр оборони країни Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що перші F-16 від Нідерландів прибули до України. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.
- Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.
- Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.