Бельгія відправить Україні винищувачі F-16 пізніше

Бельгія передасть боєздатні винищувачі F-16, які раніше пообіцяла Україні, у 2026 році. Спочатку говорили про поставки цих літаків наприкінці 2025 року.

Про нові терміни повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед зустріччю з лідерами ЄС у Брюсселі.

Бельгія погодилась передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35. Проте вони надходять країні з затримкою, тому постачання для України теж відтерміновують.

Водночас премʼєр Бельгії не виключив, що F-16 відправляться в Україну вже цього року на запчастини.

Йому також «здається логічним», якщо Бельгія відправить війська в Україну. Він наголосив, що спочатку мають укласти мирну угоду з достатніми гарантіями безпеки.

Також де Вевер наголосив, що для відправки військ потрібна американська підтримка — інакше ця ідея здається йому нереалістичною.