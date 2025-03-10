Данія готова відправити миротворців в Україну. Якщо буде потреба

Данія готова відправити своїх військових в Україну, якщо буде потреба направити туди європейські миротворчі сили.

Про це заявили міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, передає данське медіа DR.

Міністри висловили позицію данського уряду й отримали підтримку від багатьох партій у Фолькетингу.

«Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали і Путіну, і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: «Якщо справа дійде до моменту, коли для припинення вогню або досягнення мирної угоди потрібна європейська присутність, то Данія в принципі готова до цього», — наголосив Ларс Люкке Расмуссен.

Однак міністр оборони додав, що поки що реальних планів немає. Тобто конкретних рішень ще не ухвалювали, бо це залежить від розвитку подій.

Голова оперативного штабу в Командуванні оборони Збройних Сил Данії генерал-майор Майкл Гільдгаард на зустрічі із начальниками штабів кількох європейських країн, яка відбудеться завтра, 11 березня, планує оголосити про данську позицію стосовно розміщення військових в Україні.