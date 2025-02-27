Bloomberg: Туреччина може розгорнути миротворчі війська в Україні

Туреччина може розгорнути свої миротворчі сили в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей з ними в Анкарі на початку лютого.

Джерела кажуть, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки її формування. Припинення вогню також далеко не гарантоване. При цьому Росія не дала відповіді Туреччині на питання про відправку військ. Про позицію Зеленського видання не пише.

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, заявив український посадовець, знайомий із ходом переговорів. Він каже, що Анкара підтримує гарантії миру та безпеки, які є надійними. Останнім часом президент Ердоган активізував риторику про військову міць і потенціал Туреччини для зміцнення безпеки Європи.

Туреччина, яка має другу армію в НАТО після США, може полегшити зусилля європейських союзників, які хочуть відправити своїх миротворців до України. Bloomberg згадує в цьому контексті Францію та Велику Британію, які офіційно казали про можливість розмістити війська в Україні.