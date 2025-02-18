Зеленський: Україну, ЄС, Британію і Туреччину мають залучити до переговорів про завершення війни

Україна, Європейський Союз, Велика Британія і Туреччина мають бути залучені до переговорів про завершення війни та розробки гарантій безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

«Для України, для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових субʼєктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі — а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія — має бути залучена до розмов і розробки разом з Америкою потрібних безпекових гарантій, які стосуються долі нашої частини світу», — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що для забезпечення надійного і тривалого миру не можна припуститися жодних помилок. Тож гарантії безпеки для України мають надавати країни, які справді можуть їх виконати. Президент наголошує, що це важливо, аби не допустити повторення війни.

Щодо гарантій безпеки, то президент додав, що це могло б бути членство в НАТО, проте США та низка європейських країн цього не підтримують. Тому залишаються сильна українська армія та присутність іноземного контингенту в Україні.

Також Зеленський повідомив, що переносить свій візит до Саудівської Аравії із 19 лютого на 10 березня. Це сталося на тлі сьогодняшніх перших перемовин американської і російської делегацій.

«Я не знаю, хто там буде залишатися, хто буде їхати, хто куди збирається. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україну не запрошували на ці перемовини в Ер-Ріяді — це стало «сюрпризом». За його словами, Росія висуває ультиматуми, які лунали ще до початку повномасштабного вторгнення. Виконувати подібне Зеленський не збирається.

«І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії та представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде», — сказав Зеленський.

Водночас президент Ердоган заявив, що Туреччина може прийняти переговори між Україною, Росією і США. Він вважає, що його країна теж має бути залучена до розмови про закінчення війни в Україні.