Швеція не виключає відправки миротворців в Україну після закінчення війни

Швеція не виключає надсилання військ в Україну в рамках будь-яких повоєнних миротворчих сил.
Про це сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає Sveriges Radio.
Коментар з’явився на тлі заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обовʼязків.
«Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років», — заявила очільниця МЗС Швеції.
За її словами, як тільки такий мир буде встановлено, Швеція повинна забезпечити його підтримку, і тоді «наш уряд нічого не виключає».
- Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.
- Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.
- FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.