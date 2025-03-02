«Ми не можемо прийняти слабку угоду, яку Росія може порушити». Головне із саміту світових лідерів у Лондоні

В маєтку Lancaster House у Лондоні 2 березня відбувся саміт європейських і світових лідерів щодо України. Там обговорили захист держави та всієї Європи від Росії за умов нового політичного курсу США.

У британській столиці зібралися представники Сполученого Королівства, України, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Чехії, Швеції, Канади, Туреччини, Фінляндії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Румунії. Також прибули генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Посадовців зустрічав премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Володимир Зеленський перед самітом зустрівся з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні — політики обговорили спільний план дій щодо закінчення війни в Україні та встановлення «стійкого миру».

Лідери країн провели зустріч у закритому форматі, а згодом Стармер вийшов із пресконференцією. Він оголосив, що союзники вирішили продовжити військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію. Країни наполягатимуть на тому, що Київ має бути присутній за столом переговорів.

Посадовець також підтвердив плани зібрати коаліцію для забезпечення ефективності будь-якої мирної угоди, де Лондон відіграватиме провідну роль. Стармер анонсував участь Європи в мирному процесі, включно з миротворцями на території України.

«Ми будемо продовжувати розвивати коаліцію охочих захистити [мирну] угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна країна зможе зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидітимемо склавши руки. Велика Британія готова разом з іншими підтримати це [домовленості] чоботами на землі й літаками в небі», — заявив Стармер.

Політик анонсував виділення Україні £1,6 мільярда на зенітні ракети на додаток до оголошеної раніше суми у £2,2 мільярда. Очікується, що це дозволить Києву придбати понад 5 тисяч зенітних ракет, вироблених у місті Белфаст, а також створити нові робочі місця в межах оборонного сектора.

«Це буде життєво необхідно для захисту критичної інфраструктури й зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, — тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінських домовленостей, які Росія може легко порушити», — сказав Стармер.

Він не уточнив, які саме держави бажають доєднатися до коаліції, що працюватиме з Україною над планом припинення вогню. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що після завершення бойових дій Київ мають забезпечити сильною армією — це головне завдання для міжнародних партнерів.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна та Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.