Литва готова відправити своїх військових в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова відправити військових в Україну у рамках європейської миротворчої місія після припинення вогню.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg Television у Брюсселі.

«Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військових, але всі країни в цій коаліції мають взяти на себе зобовʼязання надати таку підтримку», — зауважив литовський лідер.

І відзначив президента США Дональда Трампа за його «відверті наміри» стосовно завершення повномасштабної російсько-української війни. Однак додав, що Путін використовує цей процес у своїх інтересах, продовжуючи бойові дії.

За його словами, Росія лише імітує мирні переговори, але не готова дотримуватися імовірного перемирʼя.

«Вони обіцяють не атакувати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі, але не виконують цього», — наголосив Гітанас Науседа.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка військ до України, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою того вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.