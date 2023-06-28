Бунт Пригожина провалився. А якби ні? (Найімовірніше) у росії зʼявився б новий диктатор. Пʼять історичних прикладів — від повстання декабристів до танків у Москві

Заколот декабристів , 1825 рік.

Передумови: Після перемоги в Наполеонівських війнах російські дворяни-офіцери повернулися з Європи з реформаторськими ідеями та революційним лозунгом «Свобода, рівність, братерство». Перші таємні гуртки офіцерів, які виступали проти самодержавства та за скасування кріпосного права як феодального пережитку, виникли ще в першій половині 1810-х років. На початок 1820-х вже було два великих таємних товариства: Південне в Києві, яке виступало за повалення самодержавства і проголошення республіки, та Північне у Санкт-Петербурзі — з більш помірними поглядами про конституційні обмеження монархії. Після смерті імператора Олександра І наприкінці 1825 року єдиного наступника престолу не було. Цим і вирішили скористатися змовники, аби повалити абсолютну монархію.

Головні події: Уранці 26 грудня 1825 року змовники разом із лояльними військовими частинами вийшли на Сенатську площу в Петербурзі, де відбувалась присяга новому імператору Миколі І. Однак усе пішло шкереберть від самого початку. Частина лідерів декабристів в останній момент злякалась і відмовилась брати участь у повстанні. Коли повсталі прибули на площу, то присягу вже склали. Поки вони стояли, не знаючи що робити далі, площу оточили урядові полки. Повсталим запропонували здатись, але ті відмовились. Завʼязалась перестрілка, урядові війська застосували артилерію. Ввечері того ж дня повстання подавили. У стрілянині на Сінній площі загинула 1 271 людина, понад 900 з них — мирні мешканці, зокрема 150 дітей, які прийшли подивитись на присягу. Південне товариство декабристів за кілька днів після спроби перевороту в Петербурзі організувало повстання Чернігівського полку, але урядові війська розбили їх на шляху до Житомира. Після цього розпочався гучний процес, на лаві підсудних опинилось близько 600 людей. Пʼятьох декабристів засудили до страти, 120 заслали на каторгу в Сибір.

Декабристи на Сенатській площі, картина Георга Вільгельма Тімма 1853 року. Wikimedia

Що було потім: Микола І почав «закручувати гайки» й жорстко придушувати усі натяки на зміну державного устрою. Уже в 1826 році зʼявився Третій відділ канцелярії — таємна поліція, яка відстежувала настрої в суспільстві та виявляла невдоволених. Того ж року вийшов новий цензурний устав, який прозвали «чавунним». Заборонялося друкувати практично все, що мало хоч якесь політичне підґрунтя.

Після «Весни народів» у Європі Микола І почав провадити ще жорстокішу внутрішню політику, побоюючись проникнення «революційної зарази». З 1848 року він заборонив вʼїзд іноземцям, а своїм підданим — виїзд за кордон. Ті, хто на цей момент був за кордоном, мали негайно повернутись, щоб не втратити підданство і своє майно в росії. Ці заборони діяли до смерті Миколи І у 1855 році.

Імператор боровся з революційним рухом не лише в росії, а й загалом у Європі. У 1849 році він відправив війська, аби придушити революцію в Угорщині, яка хотіла вийти з Австрійської імперії Габсбургів. Саме під час правління Миколи І за росією закріпилось прізвисько «жандарм Європи».

Микола І повідомляє своїм гвардійцям про повстання в Польщі, розфарбована гравюра Георга Бенедикта Вундера, 1830-і роки. Wikimedia

Микола І трохи покращив становище селян-кріпаків: заборонив поміщикам розлучати членів родин при продажі й самовільно відправляти селян на каторгу, кріпаки отримали право володіти землею, вести підприємницьку діяльність та могли відносно вільно пересуватися. Однак скасувати кріпосне право він так і не наважився, вважаючи це занадто радикальною реформою. На це пішов його наступник Олександр ІІ у 1861 році. Втім навіть деякі його сучасники називали цю реформу «злочинною» та «половинчастою», адже в становищі селян мало що змінилося по суті. Хіба що вони тепер називались не «кріпаки», а «зобовʼязані», проте так само були змушені відпрацьовувати панщину.

Репетиція революції, 1905 рік.

Передумови: На початку ХХ століття росія опинилася на порозі чергової економічної та політичної кризи. Щоб відвернути народ від внутрішніх проблем і підняти престиж царської влади, один з міністрів запропонував влаштувати у 1904 році «маленьку переможну війну» з Японією. Однак росія цю війну програла. А внутрішні проблеми нікуди не зникли, тому революційні настрої тільки посилились.

Головні події: Перший тривожний дзвіночок стався в липні 1904 року, коли загинув один з ініціаторів війни з Японією, міністр внутрішніх справ і шеф Корпусу жандармів Вʼячеслав Плеве — у його карету кинув бомбу студент-есер. У січні 1905 року страйкарі Путиловського заводу у Петербурзі вирішили звернутися з петицією до царя. Однак тодішній імператор Микола ІІ просто поїхав з міста. Демонстрантів перед Зимовим палацом зустріли війська, які відкрили вогонь. За різними даними, тоді загинули від 130 до 200 людей, від 300 до 800 отримали поранення. В історію цей розстріл мирної демонстрації увійшов під назвою «Кривава неділя». Влітку почалися бунти матросів Чорноморського флоту. Восени робітничі та селянські виступи стали настільки масштабними, що владі довелося піти на поступки.

Демонстранти з портретом Миколи ІІ у Санкт-Петербурзі в день «Кривавої неділі», 22 січня 1905 року. Getty Images / «Бабель» Демонстрація на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі в день «Кривавої неділі», 22 січня 1905 року. Getty Images / «Бабель» Демонстранти з портретом Миколи ІІ у Санкт-Петербурзі в день «Кривавої неділі», 22 січня 1905 року. Демонстрація на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі в день «Кривавої неділі», 22 січня 1905 року. Getty Images / «Бабель»

Що було потім: У жовтні 1905 року Микола ІІ випустив маніфест, в якому проголошувались громадянські свободи, реформи для покращення умов робітників та селян. Та найголовніше, що анонсувалось створення першого виборного парламенту — Державної думи, яка мала перебрати на себе законодавчі повноваження.

Перші вибори в Думу пройшли навесні 1906 року. Новообрані депутати, крім соціальних та економічних реформ, одразу ж почали вимагати політичних — подальшого обмеження самодержавства. Миколі ІІ це не сподобалось, тож уже за 72 дні він розпустив Думу. Наступне скликання Думи обрали навесні 1907 року, причому більшості депутатів першого скликання заборонили обиратися знову. Але друге скликання виявилося ще радикальнішим. Якщо в першій Думі більшість мали конституційні демократи, то тепер основні місця отримали соціалісти — більшовики, есери та інші. Також багато місць взяли автономісти — польські, українські, естонські. Другу Думу розпустили уже в червні 1907 року. Після цього змінили виборче законодавство: ускладнили процедуру виборів, запровадили майновий ценз та скоротили кількість депутатів від національних меншин. Таким чином перша російська революція закінчилась поразкою — усі реальні реформи Микола II заблокував.