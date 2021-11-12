39 років тому головою СРСР став чекіст Юрій Андропов. Він зробив КДБ майже всевладним, пересаджав опозиціонерів, збив «Боїнг» і мало не розпочав війну із Заходом. Вам нікого не нагадує?

Наприкінці жовтня 1956 року під час угорського антикомуністичного повстання посол СРСР в Угорщині Юрій Андропов сидів у будівлі посольства у Будапешті. Він спостерігав, як під вікнами повстанці вішали на деревах та стовпах місцевих комуністів та чекістів. Усе це, за спогадами близьких, «справило на Андропова незабутнє враження на все життя». Угорські події вплинули і на членів його сімʼї: дружина після нервового зриву підсіла на заспокійливе та снодійне, а син — на алкоголь. Співробітник угорської таємної поліції в оточенні протестувальників під час антикомуністичного повстання у Будапешті, листопад 1956 року. Getty Images «Головний урок, засвоєний Андроповим в Угорщині, був простим. Він побачив, з якою легкістю комуністична партія може втратити владу над країною, якщо дозволить собі послабити ідеологічний контроль, цензуру, якщо зникне страх. Ніщо інше підірвати владу партії не може. Головне — не давати свободи», — писав біограф Андропова Леонід Млечін. І коли в радянському керівництві вирішили вивести війська з Будапешту і піти на переговори, Андропов був одним із небагатьох, хто наполягав на силовому рішенні. Зрештою повстання придушили переважно радянськими танками. У сутичках загинули близько трьох тисяч людей. В Угорщині відновили прорадянський режим під проводом протеже Андропова Яноша Кадара. Пізніше Андропов став одним із ініціаторів вторгнення в Чехословаччину під час «Празької весни» у 1968 році та розгону польської «Солідарності» на початку 1980-х. Радянські танки на вулицях Будапешту під час антикомуністичного повстання 1956 року. Getty Images

Після угорських подій карʼєра Андропова пішла вгору. У 1957 році він став завідувачем відділу ЦК КПРС зі звʼязків з компартіями соціалістичних країн. У 1961 році його вперше обрали членом ЦК, а через рік — секретарем ЦК КПРС. Щоправда, у той час на подальше просування Андропов навряд міг розраховувати, адже він був не більш ніж старанним апаратником без особливих амбіцій. Під час повалення Микити Хрущова у жовтні 1964 року Андропов не приєднався до жодної з груп змовників. За кілька років новий генсек Леонід Брежнєв розпочав закулісну боротьбу зі своїми вчорашніми союзниками за змовою — молодим поколінням комсомольців-чекістів, одним із яких був тодішній голова КДБ Володимир Семичастний. У 1967 році Брежнєв поставив Андропова на чолі КДБ саме тому, що той не належав до жодного угруповання і вважався слабкою фігурою. Глава СРСР Микита Хрущов (у центрі) та угорський генсек Янош Кадар (праворуч). Ліворуч за плечем Хрущова завідувач відділу ЦК КПРС зі звʼязків із компартіями соцкраїн Юрій Андропов, праворуч — голова Компартії України та один із майбутніх учасників антихрущовської змови Петро Шелест, квітень 1964 року. Getty Images

Спочатку Андропов виправдовував сподівання генсека, безсуперечно виконуючи вказівки партійного апарату. Якось секретар ЦК і член Політбюро Андрій Кириленко вичитав Андропова за якусь дрібницю. Через це у голови КДБ стався серцевий напад. Але поступово Андропов усе більше занурювався в закулісні партійні інтриги і набирався сили. А ставши генсеком, він насамперед відправив у відставку Кириленка, причому сам написав замість нього заяву. За часів Андропова КДБ поступово стало ключовим відомством у країні. Спочатку він збільшив штат працівників. За Сталіна на район відряджався один уповноважений НКВС. За Андропова «куратори» КДБ були практично на всіх підприємствах та в організаціях. Підлеглі Андропова отримували високі оклади, пільги та привілеї, яких не було ні в МВС, ні в армії. Пряму корупцію в органах Андропов жорстко придушував. Але завдяки тому, що КДБ контролював усі сфери життя держави та суспільства, навіть пересічні офіцери могли «вирішувати питання»: допомогти зі вступом до вишу, просуванням карʼєрними сходами або в черзі на квартиру. Дійшло до того, що всі кадрові рішення навіть у партійній верхівці не відбувались без висновку КДБ про кандидата. Люди, які знали Андропова ще з комсомольських часів, згадували, як сильно він змінився за 15 років на чолі комітету держбезпеки. З боязкого апаратника він перетворився на майже всесильного главу найстрашнішого відомства країни. Перелякані партійці та чиновники шепталися про те, що «Андропов має компромат на кожного».

Рядові міліціонери дивляться на будівлю органів держбезпеки на Лубʼянській площі у Москві, 1980-ті роки. Getty Images

Ще з часів Угорського повстання для Андропова ідеєю фікс стала боротьба з інакодумством. І на посаді глави КДБ він розгулявся повною мірою. У комітеті зʼявилося Пʼяте, ідеологічне управління. Воно складалося з різноманітних відділів: творчої інтелігенції, молоді, спорту, національних відносин, релігійних організацій, відділів боротьби з сіонізмом та дисидентами. У кожному відділі — тисячі співробітників. Жодна поїздка за кордон — туристичні групи, творчі чи спортивні делегації — не обходилася без куратора із Пʼятого відділу. Андропов взагалі вважав, що радянських громадян за кордоном неодмінно вербуватимуть іноземні розвідки, тож як міг обмежував виїзний туризм. Також він виступав за повну заборону єврейської еміграції з СРСР. Демонстрація у Нью-Йорку на підтримку радянських євреїв, яким заборонили виїжджати з СРСР, 1984 рік. Getty Images З подачі Андропова виник термін «агенти впливу» — він давав змогу підвести під звинувачення у зраді будь-яку людину, яка контактувала з іноземцями або дотримувалась ліберальних поглядів. Крім того, для боротьби з інакодумством голова КДБ поставив на потік каральну психіатрію. Особливо дісталося дисидентам із Гельсінських спілок, які в середині 1970-х зʼявилися спочатку в Москві, а потім в Україні, Литві, Грузії та Вірменії. За кілька років практично всіх учасників груп заарештували за звинуваченням у антирадянській пропаганді. Члени Української Гельсінської спілки сумарно отримали 550 років вʼязниці. Четверо з них — Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко та Василь Стус — померли у радянських таборах особливого режиму. Український дисидент Вʼячеслав Чорновіл (стоїть третій ліворуч) із членами Донецького відділення Української Гельсінської спілки, 1989 рік. Encyclopedia of Ukraine Під жорстким контролем Андропова були й спецслужби всіх країн соцтабору. Політичні вбивства опонентів за кордоном він вивів на новий рівень, заборонивши співробітникам КДБ самим брати участь у таких операціях. Тепер вони залучали сторонніх кілерів, наприклад зі Східної Німеччини або Болгарії. За часів Андропова одним із найгучніших стало вбивство болгарського дисидента, письменника та журналіста Георгія Маркова в Лондоні восени 1978 року. Його вкололи «отруєною парасолькою» на автобусній зупинці. Слідство підозрювало, що за вбивством стоїть КДБ, але ні виконавців, ні замовників так і не знайшли.

У другій половині 1970-х здоровʼя Леоніда Брежнєва різко погіршилося, і в партійній верхівці почали думати про наступника. Наближені до генсека намагалися довідатися і про позицію Андропова. Але він категорично відмовлявся від претензій на владу навіть у кулуарних розмовах. «Я говорив Андропову: “Юрію Володимировичу, треба щось робити... Може, ви?” Він приклав палець до рота і каже: “Заради бога, ніде нічого подібного не промовляйте. Ви ж розумієте, що я не можу бути”», — згадував одну з таких розмов академік Євген Чазов, який був лікарем кількох керівників СРСР, зокрема й самого Андропова. За словами Чазова, Андропов сумнівався до останнього моменту, проте не сидів склавши руки. У 1979 році він підтримав вторгнення в Афганістан. Це було йому вигідно, адже армія вплуталася у безперспективну війну і на наступні десять років вибула з боротьби за владу. Радянський солдат у Кабулі під час вторгнення СРСР в Афганістан, 1988 рік. Getty Images Потім Андропов почав збирати компромат на своїх супротивників. У січні 1982 року він показово заарештував кількох людей із найближчого оточення дочки Брежнєва Галини. Заступництво вмираючого генсека не могло їм допомогти. У травні того ж року Андропов отримав посаду секретаря ЦК з ідеології, яка у партійній ієрархії вважалася другою після генсека. І про смерть Брежнєва в ніч проти 10 листопада першим доповіли саме Андропову. А за два дні, 12 листопада 1982 року, на позачерговому Пленумі ЦК КПРС Андропова обрали генеральним секретарем Компартії. Похорон Леоніда Брежнєва в Москві, праворуч від труни в першому ряду новий генсек Юрій Андропов, 15 листопада 1982 року. Getty Images Напочатку 1980-х відносини Радянського Союзу та Заходу загострилися майже до рівня періоду «карибської кризи». Навідміну від Брежнєва Андропов був фігурою непублічною, тому за кордоном і навіть у радянському суспільстві новину про його призначення на посаду генсека сприйняли з надією. Юрій Андропов на обкладинці журналу Time номер за 22 листопада 1982 року.