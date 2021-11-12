39 лет назад главой СССР стал чекист Юрий Андропов. Он сделал КГБ почти всевластным, пересажал оппозиционеров, сбил «Боинг» и чуть не начал войну с Западом. Вам никого не напоминает?

В конце октября 1956 года, во время венгерского антикоммунистического восстания посол СССР в Венгрии Юрий Андропов сидел в здании посольства в Будапеште. Он наблюдал, как под окнами повстанцы вешали на деревьях и столбах местных коммунистов и чекистов. Это, по воспоминаниям близких, «произвело на Андропова неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь». Венгерские события повлияли и на членов его семьи: жена после нервного срыва подсела на успокоительное и снотворное, а сын — на алкоголь. Сотрудник венгерской тайной полиции в окружении протестующих во время антикоммунистического восстания в Будапеште, ноябрь 1956 года. Getty Images «Главный урок, усвоенный Андроповым в Венгрии, был прост. Он увидел, с какой легкостью Коммунистическая партия может потерять власть над страной, если только позволит себе ослабить идеологический контроль, цензуру, если исчезнет страх. Ничто другое подорвать власть партии не может. Главное — не давать свободы», — писал биограф Андропова Леонид Млечин. И когда в советском руководстве сначала решили вывести войска из Будапешта и пойти на переговоры, Андропов был одним из немногих, кто настаивал на силовом решении. В итоге восстание подавили в основном советскими танками. В столкновениях погибли около трех тысяч человек. В Венгрии восстановили просоветский режим под руководством протеже Андропова Яноша Кадара. Позже Андропов стал одним из инициаторов вторжения в Чехословакию во время «Пражской весны» в 1968 году и разгона польской «Солидарности» в начале 1980-х. Советские танки на улицах Будапешта во время антикоммунистического восстания 1956 года. Getty Images

После венгерских событий карьера Андропова пошла вверх. В 1957 году он стал заведующим отделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран. В 1961 году его впервые избрали членом ЦК, а через год — секретарем ЦК КПСС. Правда, тогда на дальнейшее продвижение Андропов вряд ли мог рассчитывать, ведь он был не более чем исполнительным аппаратчиком без особых амбиций. Во время свержения Никиты Хрущева в октябре 1964 года Андропов не примкнул ни к одной из групп заговорщиков. Через несколько лет новый генсек Леонид Брежнев начал закулисную борьбу со своими вчерашними союзниками по заговору — молодым поколением комсомольцев-чекистов, одним из которых был тогдашний глава КГБ Владимир Семичастный. В 1967 году Брежнев поставил Андропова во главе КГБ именно потому, что тот не принадлежал ни к одной из группировок и считался слабой фигурой. Глава СССР Никита Хрущев (в центре) и венгерский генсек Янош Кадар (справа). Слева за плечом Хрущева — заведующий отделом ЦК КПСС по связям с компартиями соцстран Юрий Андропов, справа — глава Компартии Украины и один из будущих участников антихрущевского заговора Петр Шелест, апрель 1964 года. Getty Images

Поначалу Андропов оправдывал ожидания генсека, беспрекословно выполняя указания партийного аппарата. Однажды секретарь ЦК и член Политбюро Андрей Кириленко отчитал Андропова по пустяковому делу. Из-за этого у главы КГБ случился сердечный приступ. Но постепенно Андропов все больше погружался в закулисные партийные интриги и набирал силу. А став генсеком, он первым делом отправил в отставку Кириленко, причем сам написал вместо него заявление. При Андропове КГБ постепенно стал ключевым ведомством в стране. Сначала он увеличил штат сотрудников. При Сталине на район полагался один уполномоченный НКВД. При Андропове «кураторы» КГБ были практически на всех предприятиях и организациях. Подчиненные Андропова получали высокие оклады, льготы и привилегии, которых не было ни у МВД, ни у армии. Прямую коррупцию в органах Андропов жестко пресекал. Но благодаря тому, что КГБ контролировал все сферы жизни государства и общества, даже рядовые офицеры могли «решать вопросы»: помочь с поступлением в вуз, продвижением по карьерной лестнице или в очереди на квартиру. Дошло до того, что ни одно кадровое решение даже в партийной верхушке не принималось без заключения КГБ о кандидате. Люди, знавшие Андропова еще с комсомольских времен, вспоминали, как сильно он изменился за 15 лет во главе комитета госбезопасности. Из робкого аппаратчика он превратился почти во всесильного главу самого страшного ведомства в стране. Перепуганные партийцы и чиновники шептались о том, что «у Андропова есть компромат на каждого».

Рядовые милиционеры смотрят на здание органов госбезопасности на Лубянской площади в Москве, 1980-е годы. Getty Images

Еще со времен венгерского восстания идеей фикс для Андропова стала борьба с инакомыслием. И на посту главы КГБ он развернулся в полной мере. В комитете появилось Пятое, идеологическое, управление. Оно состояло из разнообразных отделов: творческой интеллигенции, молодежи, спорта, национальных отношений, религиозных организаций, отделов по борьбе с сионизмом и с диссидентами. В каждом отделе — тысячи сотрудников. Ни одна поездка за рубеж — туристические группы, творческие или спортивные делегации — не обходилась без куратора из Пятого отдела. Андропов вообще считал, что советских граждан за границей обязательно будут вербовать иностранные разведки, поэтому как мог ограничивал выездной туризм. Также он выступал за полный запрет еврейской эмиграции из СССР. Демонстрация в Нью-Йорке в поддержку советских евреев, которым запретили выезжать из СССР, 1984 год. Getty Images С подачи Андропова появился термин «агенты влияния». Он позволял подвести под обвинение в измене любого человека, который контактировал с иностранцами или придерживался либеральных взглядов. Кроме того, для борьбы с инакомыслием глава КГБ поставил на поток карательную психиатрию. Особенно досталось диссидентам из Хельсинкских групп, которые в середине 1970-х появились сначала в Москве, а затем в Украине, Литве, Грузии и Армении. За несколько лет практически всех участников групп арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. Члены Украинской Хельсинкской группы суммарно получили 550 лет тюрьмы. Четверо из них — Алексей Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко и Василий Стус — умерли в советских лагерях особого режима. Украинский диссидент Вячеслав Чорновил (стоит третий слева) с членами Донецкого отделения Украинской Хельсинкской группы, 1989 год. Encyclopedia of Ukraine Под жестким контролем Андропова находились и спецслужбы всех стран соцлагеря. Политические убийства оппонентов за рубежом он вывел на новый уровень, запретив сотрудникам КГБ самим участвовать в подобных операциях — теперь они привлекали сторонних киллеров, например, из Восточной Германии или Болгарии. Во времена Андропова одним из самых громких стало убийство болгарского диссидента, писателя и журналиста Георгия Маркова в Лондоне осенью 1978 года. Его укололи «отравленным зонтом» на автобусной остановке. Следствие предполагало, что за убийством стоит КГБ, но ни исполнителей, ни заказчиков так и не нашли.

Во второй половине 1970-х здоровье Леонида Брежнева резко ухудшилось, и в партийной верхушке стали подумывать о преемнике. Приближенные генсека пытались выведать и позицию Андропова. Но он категорически отказывался от претензий на власть даже в кулуарных беседах. «Я говорил Андропову: “Юрий Владимирович, надо что-то делать... Может быть, вы?” Он приложил палец ко рту и говорит: ʼ”Ради бога, нигде ничего подобного не произносите. Вы же понимаете, что я не могу быть”», — вспоминал один из таких разговоров академик Евгений Чазов, который был лечащим врачом нескольких руководителей СССР, в том числе и самого Андропова. По словам Чазова, Андропов сомневался до последнего момента, однако не сидел сложа руки. В 1979 году он поддержал вторжение в Афганистан. Это было для него выгодно — армия ввязалась в бесперспективную войну и на следующтие десять лет выбыла из борьбы за власть. Советский солдат в Кабуле во время вторжения СССР в Афганистан, 1988 год. Getty Images Затем Андропов стал собирать компромат на своих противников. В январе 1982 года он показательно арестовал нескольких человек из ближайшего окружения дочери Брежнева Галины. Покровительство умирающего генсека уже не могло им помочь. В мае того же года Андропов получил пост секретаря ЦК по идеологии, который в партийной иерархии считался вторым после генсека. И о смерти Брежнева в ночь на 10 ноября первым доложили именно Андропову. А через два дня, 12 ноября 1982 года, на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Андропова избрали генеральным секретарем Компартии. Похороны Леонида Брежнева в Москве, справа от гроба в первом ряду — новый генсек Юрий Андропов, 15 ноября 1982 года. Getty Images К началу 1980-х отношения Советского Союза и Запада обострились почти до уровня периода «карибского кризиса». В отличие от Брежнева Андропов был фигурой непубличной, поэтому за рубежом и даже в советском обществе новость о его назначении на пост генсека восприняли с надеждой. Юрий Андропов на обложке журнала Time номер за 22 ноября 1982 года.