У Кремлі заявили, що справу щодо Пригожина закривають, він поїде до Білорусі

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо власника «Приватної військової компанії Вагнера» Євгенія Пригожина.
Про це ввечері 24 червня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, «ПВК Вагнера» піде у свої польові табори, а сам Пригожин поїде до Білорусі, що він там робитиме — невідомо.
«Бійці «ПВК Вагнера», які не взяли участь у ситуації з Євгеноієм Пригожиним, матимуть змогу укласти договори з Міноборони. Решту бійців не будуть переслідувати. Кримінальну справу щодо засновника ПВК Євгенія Пригожина припинять, і сам він поїде до Білорусі», — заявив Пєсков.
23 червня ФСБ відкрила справу щодо Пригожина за статтею 279 кримінального кодексу — «за фактом організації збройного заколоту», йому загрожувало покарання у вигляді вʼязниці від 12 до 20 років.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром й «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням із путіним поговорив із Пригожиним, і вони домовилися «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.