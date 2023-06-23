«ПВК Вагнера» заявила, що росія вдарила по її таборах. Пригожин пообіцяв, що «зло буде покаране»

«Приватна військова компанія Вагнера» заявила, що російська армія вдарила по її тилових таборах, «загинуло безліч бійців».

Заяву ввечері 23 червня опублікував її очільник Євгеній Пригожин.

«Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло безліч наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалили рішення, як відповімо на цей злочин. Наступний крок за нами! Тих, хто намагатиметься чинити опір, ми знищуватимемо [...]. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів», — заявив Пригожин.

Він додав, що покарають тих, хто «нищив сьогодні наших хлопців», а також попросив не чинити опору. «Ті, хто намагатиметься чинити цей опір, ми вважатимемо, що це загроза, і знищувати негайно, включаючи будь-які блокпости, які стали на нашому шляху, будь-яку авіацію, яку побачимо над своїми головами», — додав Пригожин.

За його словами, міністр оборони росії Сергій Шойгу «втік із Ростова»: «Шойгу щойно боягузливо тікав із Ростова. О 21:00 він утік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав гелікоптери знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Цю тварюку буде зупинено».

Міноборони росії назвало повідомлення про ракетний удар по таборах «ПВК Вагнера» «інформаційною провокацією».